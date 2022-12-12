Uzman isim açıkladı: Fiyatlarında flaş gelişme var mı? EYT takvimi belli oldu! EYT'de yaş şartı olacak mı? Yeni bilgi, mesaj var mı?

AK Parti, EYT düzenlemesi ile ilgili takvimin Meclis'te ocak ayında başlayacağını duyurdu.

Bir süredir EYT’de yaş sınırı tartışması var. Daha önce 8 Eylül 1999’dan önce yıl ve prim günü sayılarını dolduran kişilerin emekliliğe hak kazanabileceği ifade edilmişti. Daha sonra yaş sınırı tartışmaları başladı. 48-50 kadınlarda, erkeklerde 50-52 yaş sınırı tartışılıyor. Konuyla ilgili beklentilerini Vergi Uzmanı ve Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk’te anlattı. Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Haziran ayından beri EYT’yi konuşuyoruz. Vatandaşlarımızın asıl isteği yaş şartının ortadan kalkmasıydı. Biz bazı formülleri konuştuk. Hollanda, Finlandiya modeli, emekli olup da çalışmaya devam edecekse sosyal destekleme primi bu olsun diye konuştuk. Bakan Bilgin biz hiçbir modeli tartışmıyoruz masamızda tek formül var dedi. Biz yaş şartını konuşmayı bitirdik ama masada yaş şartı hep vardı.

'YAŞ SINIRI DÜŞÜK BİR İHTİMAL'

1 milyon kişi emekli olursa aylık en düşük 3 bin 500 lira emekli maaşı alırsa Hazine’ye yükü 42 milyar TL. Kadınlarda 48 yaş, erkeklerde 50 yaş konuşuluyor ama ben bunun bir kulis bilgisi olduğunu düşünüyorum. Bakan Bilgin’e bütçe görüşmesinden önce soru bildirildi yaş şartı gelecek mi diye. Bakan Bilgin bütçede açıklayacağım dedi ama bu sorunu görüşmelerde pas geçti. Ben Kabine toplantısında net bir açıklama beklemiyorum. Muhtemelen sayın cumhurbaşkanı çözüleceğine ilişkin bir açıklama yapacaktır.

Eğer çözülmeyecek olsaydı bu ortaya atılmazdı. 5 bin prim günü sayısı, erkeklerde 25 yıl kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi var. Vatandaşlarımızın hepsi 5 bin prim günü sayısı eksikse eğer ne yapayım diye düşüyor. İşverenler de EYT hazırlığı yapıyor. Kıdem tazminatı ödeyecekler, KGF destek kredileri olacak kendiler planlıyorlar. O yüzden ben 48 ve 50 yaşın gelmeyeceğini ancak masada olacağını düşünüyorum.

Şu anda masada yaş sınırı var düşük bir ihtimal, düzenlemenin ruhu yaş şartının ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Beklentiler de buna ilişkin eğer yaş şartı gelirse yeni mağduriyetler oluşur. Oluşan sorunların çözülmesi gerekiyor.