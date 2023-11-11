  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte torba yasada gelecek çözümler! Fahiş fiyat uyanıkları ve stokçular şimdi yandı

Türkiye’den flaş Gazze adımı! Bu karar alındı

Bu adam Prof, bu adam İstanbul Üniversitesi eski rektörü!

Meral Akşener’in foyası ortaya çıktı! Bu saatten sonra insan içine çıkamayacak! İşte tam listesi

Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı ayağa kaldıracak keşif! 'Batman'da 100 bin ton buldum, toprağın altında' diyerek duyurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı! Gazze şifa Hastanesi’nde korkulan oldu

Günlerdir tepinen muhalefete hodri meydan! Bakan Tunç’tan Yargıtay- AYM sorunu sonrası çağrı

Erdoğan, resmen alayının aklını aldı! “Arap liderler” detayı olay oldu

İsrail'e karşı şimdi değil de ne zaman! Petrolü koz olarak kullananlar nerede?

Bu tam bir alçaklık olur! Arap ülkeleri, Gazze için bu kararı almaya hazırlanıyor
Yaşam Uzman isim açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?
Yaşam

Uzman isim açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Yeniakit Publisher
2023-11-11 21:19:00 -
Uzman isim açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Türkiye kurak bir yaz mevsimini geride bıraktı. Barajlar alarm vermeye başlarken uzman isimden kış mevsimine ilişkin açıklama geldi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, son yapılan değerlendirmelerle birlikte eldeki verilere dikkate alındığında bu yıl kış mevsiminin yurt geneli için yağışlı geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Dr. Bozyurt, kamuyounda son günlerde sıklıkla gündeme gelmeye başlayan ‘kış mevsimi kurak mı geçecek yoksa yağışlı mı?’ tartışmalarına ilişkin bilimsel veriler ışığında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında yurt geneli için yağışlı hava müjdesi veren Dr. Bozyurt, “Benim daha önceden leylek göçleri ile ilgili açıklamalarım olmuştu. Başka modellerle ilgili de şimdi El Nino yıllarına baktığımız zaman elimde bu konu ile ilgili çok fazla istatistik var. İlk önce şunu söyleyeyim El Nino yıllarına baktığımız zaman içinde bulunduğumuz coğrafya bol yağış alıyor yani kurak geçmiyor kış mevsimleri. Bazı El Nino yılları ılık ve yağışlı fakat bazı El Nino yılları soğuk ve yağışlı geçiyor ama sıcaklık her ne olursa olsun yağış miktar normallerin üzerinde oluyor. Mesela geçen sene kurak bir kış yaşadık çünkü geçen sene La Nina yılıydı nedeni ise coğrafyamız üzerinde yüksek bir basınç vardı. El Nino yıllarında üzerimizdeki bu yüksek basıncın yerini alçak basınç alıyor. Alçak basınç da yükselici hava akımları demektir ve meteorolojik anlamda yağış demektir. Bu sene yağış oranlarının bol miktarda olmasını bekliyorum. Şu anda kuraklığın pençesindeyiz barajlardaki su seviyesi giderek azalmaya başladı. Kriz noktasına geldi artık ve suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Su yönetimi kavramını kafamızda bir şekilde oturtmamız ve suyu son derce iktisatlı ve ekonomik kullanmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kış aylarında hava sıcaklığı normalin 2-3 derece üzerinde olacak
Kış aylarında hava sıcaklığı normalin 2-3 derece üzerinde olacak

Gündem

Kış aylarında hava sıcaklığı normalin 2-3 derece üzerinde olacak


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Havalar soğudu sessizliğe gömüldü
Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Yaşam

Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23