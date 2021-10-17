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Sağlık Uzman isim açıkladı! 2 doz BioNTech aşısı olanlar 3. doz aşı olmalı mı?
Sağlık

Uzman isim açıkladı! 2 doz BioNTech aşısı olanlar 3. doz aşı olmalı mı?

Koronavirüse karşı en etkili silah olan aşı ile ilgili merak edilen '2 doz BioNTech aşısı olanlar 3. doz aşı olmalı mı?' sorusuna Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanıt verdi. Kurugöl, "Yoğun bakımdaki hastaların binde 5'inden azı 2 doz BioNTech olanlar. Yani, 2 doz BioNTech olmuş kişilerin yoğun bakıma yatma riski yok denecek kadar az" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 16:34:00 - 2021-10-17 16:38:28
Uzman isim açıkladı! 2 doz BioNTech aşısı olanlar 3. doz aşı olmalı mı?

Koronavirüsle mücadele sürerken, son günlerde 2 doz BioNTech aşısı olanlara 3'üncü doz yapılıp yapılmayacağı konusu gündeme geldi.

BioNTech aşısının 3'üncü doz zamanını değerlendiren Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "2 doz Sinovac olanlar 3'üncü doz da BioNTech yaptırdı. Delta varyantından dolayı bu gerekiyordu ve yapılması çok doğru oldu. Ancak, 2 doz BioNTech aşısı olanlarda, delta dahil olmak üzere yüksek oranda koruyuculuk 6 ay sonra bile devam ediyor. Türkiye'de, 2 doz BioNTech yaptıran risk taşımayan sağlıklı kişilere 3'üncü doz BioNTech uygulanması için erken. Bu konunun iyice irdelenerek karar verilmesi lazım. Şu an için, Yoğun Bakım Derneği'nin verilerinin de gösterdiği gibi sağlıklı, risk taşımayan kişilere 3'üncü dozun gerekli olmadığı görülüyor. Bugün dünyadaki ve Türkiye'deki veriler gösteriyor ki 2 doz BioNTech yapılmış kişilerin ağır hastalık riski, yok denecek kadar azdır. Yoğun Bakım Derneği'nin yaptığı çalışmanın sonuçları bunu gösteriyor. Yoğun bakımdaki hastaların binde 5'inden azı 2 doz BioNTech olanlar. Yani, 2 doz BioNTech olmuş kişilerin yoğun bakıma yatma riski yok denecek kadar az" dedi.

"Bağışıklığın zaman içinde düşüp düşmeyeceğine göre karar verilmeli"

BioNTech ile ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kurugöl, "2 doz BioNTech'in koruculuğuyla ilgili çok sayıda çalışma yapılıyor. İsrail, vakalar artınca, 50 yaş üzeri herkese 3'üncü doz aşı başlattı. Hatta bunu daha alt yaş grubu olan 30 yaşa doğru da çekiyor ama diğer ülkelerde farklı uygulamalar var.

Örneğin ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 3'üncü doz BioNTech aşısının sadece 65 yaş üstüne ve ağır hastalık ihtimali olan risk gruplarına yapılmasını öneriyor. Sağlıklı bir bireye 2 doz BioNTech aşısı yapılmışsa 3'üncü doz aşıyı şu anda düşünmüyor. Zaman içinde bunun nasıl gideceği, aşıyla sağlanan bağışıklığın zaman içinde düşüp düşmeyeceğine bakarak karar vermek gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Koca ne demişti?

Öte yandan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısı olan vatandaşlar için, "Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur" demişti.

 

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