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Ekonomi Uzman isim ‘Aç gözlü olmayın’ diyerek uyardı! Altını alacağınız seviye...
Ekonomi

Uzman isim ‘Aç gözlü olmayın’ diyerek uyardı! Altını alacağınız seviye...

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken ekonomist Rıdvan Baştürk'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 13:09:00 -
Uzman isim ‘Aç gözlü olmayın’ diyerek uyardı! Altını alacağınız seviye...

Altın fiyatları hafta başından beri seyreden yukarı yönlü seyrin ardından geçtiğimiz akşam dolar TL kurunda yaşanan aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte deyim yerindeyse çakıldı. Yaşanan hareketlilik sonrası başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İ

Gram altın fiyatları 31 Mart Çarşamba günü ayın son işlem gününde dolar TL kurundaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte düşüşe geçti. Gram altın gün ortasında 451 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi güne değer kaybıyla başladı. Çeyrek altın 743 TL'den işlem görüyor.

Altına Çin ve ABD darbesi

Çin'de gelen pozitif veriler ve ABD Hazine kâğıdı getirilerinde yükseliş altın fiyatını aşağı çekiyor.

Çin'de bugün açıklanan imalat ve hizmet PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmeleri ve ABD Hazine kâğıdı getirilerinde yukarı hareketin sürmesi güvenli liman olan altına ilgiyi azaltmaya devam etti.

Dün 1691 dolar/ons desteğini de aşağı kıran spot altın fiyatı, bu saban 1677,95 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,35 kayıpla 1679,28 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, ABD'de Cuma günü güçlü tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanmasının ve IMF'in 2021 ile 2022 global büyüme tahminlerini yükseltmesinin beklendiğine işaret ederek altın üzerinde satış baskısının devam edeceğini savunuyorlar.

Altın için ilk destek seviyesi 1657 dolar/ons olarak ifade edilirken, direnç ise 1701 dolar/ons seviyesinde.

Altın alacakları uyardı

Ekonomist Rıdvan Baştürk, altın ve gümüş alacaklara çarpıcı bir uyarıda bulunarak, "Ons altın ve ons gümüş için haftalardır aşağı riski konuştuk. Çok şükür yanılmadık. Fakat önemli dip bölgelere geldiğinde de aksiyon almak gerekiyor. Aç gözlü olmamak, daha da fazla kazanayım derdine düşmemek gerekir" dedi.

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