Uzman görüşü: Suların akmadığı İstanbul yolda

Hasan Türkmen Ankara

Proje aday Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığını kazanmasının ardından Batı ve terör örgütleri bayram sevinci yaşadı. “Erdoğan’a ezici darbe”, “RTE kaybetti, yeni dönem başlıyor” gibi gazete başlıkları atan Batı başta olmak üzere terör örgütü PKK ve firari FETÖ’cüler, Ekrem’in yanında durdu. Konuyu Akit’e değerlendiren Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “Batılı medyanın ya da Türkiye’deki uzantılarının sevinçleri kısmen anlamlı. Suların doğru dürüst akmadığı, İzmir belediyesini örnek aldığını söyleyen ‘proje aday’ın İstanbul’da neler yapacağını hep beraber göreceğiz” dedi.

37 vaadin sadece 2’sini yaptı

İmamoğlu’nun Batılı medya ve Türkiye’deki uzantılarını sevindirdiğini belirten Kızıltaş, şöyle devam etti: “Seçim sonuçlarına baktığımızda AK Parti’nin kazanamadığını ama kazanan kişinin de tek parti adayı olmadığını görüyoruz. Birkaç partinin yanında İstanbul’da bulunan bütün marjinal grupların desteğini almış bir isim. 5-6 ay öncesine kadar kimsenin tanımadığı, bilmediği bütün marifeti bir dönem ilçe belediye başkanlığı yapmış biri. İş başına gelince 37 vaatte bulunup sadece ikisini yapan bir isim, kamuoyunun huzurunda bulunduğu süre içinde yüzüne gülümseme maskesi takıp, bol miktarda yalanlar söyleyen bir isim.

Çöp İzmir’i örnek almış

Ardında bulunan güçlerin desteğiyle seçimi kazanan bir aktör var. Yaptığı televizyon konuşmalarında kendisine 1989-94 arası tarihte bu şehre en büyük sıkıntıları yaşatan İBB Başkanı Nurettin Sözen’i ve suların bile doğru dürüst akmadığı, çöplerin kaldırılmadığı İzmir belediyesini örnek aldığını söyleyen kişinin İstanbul’da neler yapacağını hep beraber göreceğiz. Arkasındaki güçlerin de bu bağırışlarının pek anlamı olmadığını göreceğiz.”