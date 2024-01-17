Uzman gerçeği ortaya döktü! Şok eden neden: Her sokak için giyilen kıyafetle bir daha evde oturmayın! Dikkat

Mikrobiyolog Charles Gerba, halka açık yerlerde giyilen kıyafetlerin haftada en az bir kez temizlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Charles Gerba, insanların kışlık mont gibi dış giyim ürünlerini yıkama eğilimlerinin oldukça az olduğunu aktarıyor. Virüslerin ve bakterilerin birikebileceğini savunarak temizliğin ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Özellikle toplu taşımalarda mikroplara maruz kalma oranı pek çok alana göre daha fazla olabilir. Kıyafetleri bu tür bakterilerden arındırmak için uygun olan en sıcak derecede yıkanması gerekiyor. Pratik yöntem arayanlar ise dezenfekte edici spreyler kullanabilir.

Dr. Ian Lipkin ise halka açık yerlerde kirli yüzeylerden kaçınmanızı öneriyor. Belirli alanlarda eldiven takmak sağlık açısından çok daha faydalı ve koruyucu bir yöntem olabilir.

Uzmanlar, kıyafet temizliğine özen gösterilmesinin yanı sıra dışarıdan gelindiğinde mutlaka ellerin yıkanması gerektiğini vurguluyor. Hastalanmayı önlemenin etkili yolları arasında kıyafet ve el hijyeni yer alıyor.

Uzmanlara göre kıyafetleri çıkarmak ne kadar etkili bir yöntem olsa da elleri yıkamak çok daha büyük bir koruma yöntemi. Ancak tedbirli olmakta ve temiz kıyafetlere geçmekte fayda var.

milliyet'in aktardığı haberde:Kapalı toplu taşımalarda maske kullanmak kişilerin bulaşıcı rahatsızlıklardan korunma yöntemidir. Bu nedenle kalabalık ve kirli bölgelerde maske, eldiven kullanımı artırılabilir. Toplum içinde yıpranan kıyafetler de aynı ölçüde temizlenmeli.

Dış çevredeyken ellerinizi dezenfekte edemiyorsanız yüzünüze dokunmaktan kaçının. Özellikle gözler, burun ve ağıza dokunmamalısınız. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatmayı unutmamalısınız.

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