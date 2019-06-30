Uzman erbaşın silahı dehşet saçtı! Yaralılar var
Yozgat'ta bir uzman erbaş, katıldığı düğünde kendine ait tabancasıyla ateş etmek için silahını doldururken silah ateş aldı. Olay sonucu 3 kişi yaralandı.30 Haziran 2019 Pazar 13:51
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Çalapverdi köyünde düğünde bir uzman erbaş havaya ateş etmek için silahını doldurduğu sırada silahın ateş alması sonucu 3 kişi yaraladı.
Gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, olay Boğazlıyan ilçesine bağlı Çalapverdi köyünde meydana geldi. Yıllık izinde olan Muş Varto Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görev yapan Uzman Erbaş İ.İ. (24), katıldığı düğünde kendine ait tabancasıyla ateş etmek için silahını doldururken silah ateş aldı. Bu sırada düğün alanında bulunan Ali K. (24) karnından, Kamil D. (23) bacağından ve Mustafa T. (23) ise kulak arkasından yaralandı. Yaralılar Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan Kamil D.’nin ileri tetkik amacıyla Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayın ardından İ.İ. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
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