Uzman erbaş alımları ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda uzman erbaş olarak görev almak isteyen binlerce kişi Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2020 uzman erbaş alımına odaklanmış durumda. Söz konusu kurumların 2020 personel alımlarını merak eden vatandaşlar, bu konuda yapılan açıklamaları araştırıyor. İşte, 2020 uzman erbaş alımı hakkında bilgiler…

TSK, uzman erbaş alımı hakkında ne açıkladı?

Türk Silahlı Kuvveleri’nin (TSK) yaptığı açıklamasında “2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olmasından dolayı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.

TSK, bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacağını da belirtti.

İçişleri Bakanı Soylu açıklama yaptı mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Uzman erbaş alımları için geçtiğimiz günlerde açıklamada bulundu. Soylu; “Bu konuda süreç devam ettiğini ve Corona virüsü salgını nedeniyle tüm eğitimleri ertelediklerini belirtti.

Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorunda olduklarını ifade eden Soylu, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar alınacağını belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman erbaş alımlarına dair bir açıklama yapılmadı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi internet sayfasından da Uzman Erbaş alımlarına ilişkin bir ilan bulunmuyor.

Söz konusu alımlar hakkında ilgili kurumlardan duyurular geldikçe haberimizde yer vereceğiz.