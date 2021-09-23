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Ekonomi Uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman sona erecek? Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

Uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman sona erecek? Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Peki, uzman erbaş alımı şartları nelerdir? Sahil Güvenlik uzman erbaş başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2021-09-23 16:49:00 -
Uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman sona erecek? Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı çeşitli branşlarda 300 uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlanı görenler ise başvuru şartlarını, nereden ne zaman başvuru yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, uzman erbaş alımı ne zaman?

Uzman erbaş alımı başvurusu ne zaman sona erecek? Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı; motorcu, muhafız, topçu, serdümen, aşçı ve kurbağa adam branşlarında 300 uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Başvurular 21-30 Eylül tarihleri arasında e devlet üzerinden yapılacak. E devlete giriş yaptıktan sonra ‘Sahil Güvenlik Komutanlığı iş başvurusu’ ifadesini aratın. Karşınıza çıkan sayfada 30 Eylül saat 11.00'e kadar başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2021 tarihinden sonra ilan edilecektir.

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