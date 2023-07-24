Uzman doktordan kulak temizliği uyarısı!

Kulak temizleme çubukları, kulak temizlemek için kullanılan cisimlerin temiz olmaması kulak sağlığını tehdit ediyor. Kulak temizlerken yapılan hataları anlatan uzmanlar, önemli bilgiler paylaştı.

Temizleme sırasında kulakta ciddi hasarın oluşabileceği uyarısında bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doktor Sait Çolak, İLKHA muhabirine konuşarak doğru kulak temizliğinin nasıl olması gerektiğini anlattı.

Kulak temizliğinin önemli olduğunu ancak yanlış yapılan temizliğin kulağa ciddi zarar verilebileceğini belirten Doktor Sait Çolak, kulak temizliği için kullanılan kulak temizleme çubuklarını önermediklerini söyledi.

Temiz bir bez ya da havlu dışında dış kulak yoluna herhangi bir cismin sokulmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Çolak, kulağın kendi kendini temizleyebilen bir organ olduğunu kaydetti.

"Kulağın içine bir şey sokup temizlemeye gerek yok"

Kulakta biriken kirlerin işitme kaybına yol açabildiğine dikkat çeken Çolak, "İnsanlarda dış kulak yolunun bir bölü üç dış kısmında ter ve yağ bezleri bulunur. Kulak kiri diye tabir edilen ama aslında kötü olmayan ve kulağı koruyan bir sıvı üretimi vardır. Kulağımızın kiriymiş gibi temizlemeye çalışırız, aslında bunu temizlemeye gerek yoktur. Kulak kendi kendine onu temizleyebiliyor. Bu ne zaman problem olabiliyor? Kulağı tıkadığı zaman temizlemek gerekir. Onun haricine kulağın içine bir şey sokup temizlemeye gerek yoktur." dedi.

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"Beyaz renkli akıntılar doktora gitmeyi gerektiren akıntılardır"

Kulak akıntılarının bir hastalık belirtisi olabildiğini vurgulayan Çolak, şöyle devam etti:

"Özellikle sümüksü, beyaz renkli görünen akıntılar doktora gitmeyi gerektiren akıntılardır. Onun haricinde görünen sarı ve kahverengi akıntılar dış kulak yolundan çıktıktan sonra kulak kepçesi içerisinden temiz bir bezle temizlenebilir. Havluyla da temizlenebilir ama dış kulak yoluna o temizleme çöplerini bırakmayı önermiyoruz. Bu şekilde kulak temizlenmemelidir. Dış kulak yolundan çıktıktan ve kepçe içerisine girdikten sonra kulağı temizlemek yeterlidir. Temizleme sırasında ise arkaya doğru itilerek sert bir kir haline gelir. Bunu temizlemek lazım. Yoksa kulakta tıkanıklık hissi oluşturur."

"Enfeksiyona yol açabilir"

Kulağı temizlerken kullanılan cismin temizliğinden de mutlaka emin olunması gerektiğine işaret eden Çolak, "Kulağı temizlemeye çalışırken temizlediğimiz şeyin temizliğinden de emin değiliz. Ondan da bakteri veya diğer enfeksiyon mikroorganizmalar dış kulak yoluna gelip enfeksiyonlara yol açabilir. Ayrıca dış kulak yolunda ödeme yol açabilir. Hatta zar delinmesine kadar sıkıntılara yol açabilir. Onun için dış kulak yoluna herhangi bir yabancı cismin sokulmasını önermiyoruz." diye konuştu.

"Ancak gözle görülebilen kiri temizlemeliyiz"

Özellikle yaz dönemlerinde ıslakken temizlemeye çalışılan dış kulak yolunda enfeksiyonlara daha fazla sebep olunabildiğini belirten Çolak, "Ancak gözle görülebilen şeyleri temizleyebiliriz. Kulağımızı görmeden içine herhangi bir şey sokup kulağımızdan çıkarmaya çalışmamalıyız. Kepçe içerisinde görülebilen kirleri temiz bir havlu, peçete haricinde bir şeyle temizlememek lazım. Kulak zaten kendi kendini temizleyebilen bir organdır." ifadelerini kullandı.

"Dış kulak yoluna su kaçırmamaya dikkat edelim"

Kulağa kaçan suların da kulak için tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Çolak, devamında şunları söyledi:

"Yaşadığımız bölge sıcak bir bölge. Serinlemek için suya, havuza girebiliyoruz. Bu da dış kulak için aslında tehlikeli bir şey. Dış kulak yolunun asidik pH'sı var. Su kaçtığı zaman o asidik pH kaybolur ve alkali hale gelir. Bu da dış kulak enfeksiyonları için düzel bir ortam haline gelir. O bölgede enfeksiyonlar artar. Onun için dış kulak yoluna su kaçırmamaya dikkat edelim. Dış kulak yolu için tıpalar kullanılabilir. Dış kulak yolunu sudan korursanız enfeksiyonlara karşı da korumuş olursunuz."(İLKHA)