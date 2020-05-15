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Uzman doktor koronaya yenildi

İzmir’de yaşayan Uzman Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:48:27 -
Uzman doktor koronaya yenildi

İzmir’de yaşayan Uzman Dr. Yıldırım Can, korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.


İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “İzmir Tabip Odası üyesi, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Yıldırım Can’ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz” denildi.


Dr. Can’ın sosyal medya hesabından hastane odasında maskeli bir fotoğrafını paylaşmıştı.

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