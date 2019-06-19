Uzman doktor Hakan Bozkurt NCR’de

Nöroloji Uzmanı Dr. Hakan Bozkurt NCR International Hospital kadrosuna katılarak hasta kabulüne başladı.

Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesinde 2010-2013 yılları arasında görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Hakan Bozkurt, bir süre Gaziantep’teki bir özel hastanede hizmet verdikten sonra Haziran 2019 itibariyle NCR International Hospital’de görev yapmaya başladı.

Uzm. Dr. Hakan Bozkurt kimdir?

1979 doğumlu olan Nöroloji Uzmanı Dr. Hakan Bozkurt, 1997 yılında başladığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. 2005-2010 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı.

İlgi alanları

Uzm. Dr. Bozkurt’un tıbbı tedavi ve ilgi alanları ise vertigo (baş dönmeleri), epilepsi (dirençli epilepsi tedavileri, epilepsi ile karışan diğer tabloların ayırıcı tanıları), migren (kronik migren ve migren benzeri tablolarda tanı-tedavi, alternatif tedaviler, migrende nöralterapi), SVO (serebrovasküler olay-inme, tedavi seçiminde ileri evre ayırıcı tanı yaklaşımı ve tedaviler), baş ağrıları (dirençli baş ağrılarında tanı-tedavi ve nöralterapi yaklaşımları), hareket bozuklukları (Parkinson hastalığında medikal tedavi, ileri evre parkinson hastalığı tedavileri), alzheimer hastalığı (Demans-bunama, ayırıcı tanıları, tedavileri)

Periferik sinir hastalıkları (sinir iltihabı, tanı ve tedavileri), huzursuz bacak sendromu (tedavi ve alternatif yaklaşımları, nöralterapi uygulamaları)

Multible skeroz ve demiyelinizan hastalıklar, servikal (boyun), lomber (bel) ağrıları ve nörolojik hastalıklarda nöralterapi uygulamaları gibi konularda tecrübesi bulunuyor. Dr. Hakan Bozkurt’un migren, epilepsi (sara), parkinson hastalığı konularında genetik çalışmaları ve uyku apnesi ve tedavisi, inme, periferik sinir hastalıkları konusunda da çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca inme ve alzheimer hastalığı konularında devam eden çalışmaları mevcuttur.