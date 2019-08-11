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Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay’dan bayrama özel beslenme önerileri: Kurban etini 24 saat dinlendirmeden tüketmeyin

Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, Kurban Bayramı’nda sağlıklı ve dengeli beslenmeye ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Sağlıklı et tüketiminde bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Havva Arın Erbay, “Etler dinlenmeden tüketilmemelidir. Kurban eti kesimden 12-24 saat bekledikten sonra tüketilmelidir.” uyarısında bulundu.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:17
Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay’dan bayrama özel beslenme önerileri: Kurban etini 24 saat dinlendirmeden tüketmeyin

 Mehmet Özmen  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, Kurban Bayramı’nda aşırı ve yanlış et tüketiminin sağlık açısından ciddi sorunlara neden olabileceğine dikkat çekti. 

“Yapılan hatalar sağlığımızı tehdit ediyor”

Kurban Bayramı’nın Müslümanlar için önemli günlerden biri olduğunu belirten Havva Arın Erbay, “Hem manevi ortamı hem uzak yakın tüm akrabaların buluşması yönüyle heyecanla beklenen bir bayram. Kesilen etlerle yapılan ziyafetler de bayramın süsü neşesi olmakta. Bunlar çok güzel elbette ama beslenme yönüyle yapılan hatalar sağlığımızı tehdit ediyor. Bu nedenle verdiğimiz uyarıların dikkate alınması önemlidir.” şeklinde konuştu. 

“Kurban etini 12-24 saat bekledikten sonra tüketin”

Kesilen kurban etlerinin tüketimiyle ilgili önemli uyarılarda bulunan Havva Arın Erbay, şöyle konuştu:

“Etler dinlenmeden tüketilmemelidir. Kurban eti kesimden 12-24 saat bekledikten sonra tüketilmelidir. Kesim sonrasında oluşan rigor mortis (ölüm katılığı) etin sert olmasına neden oluyor. Bu haliyle pişen etler şişkinlik, kabızlık, hazımsızlık veya ishal gibi sindirim problemlerinin oluşmasına yol açıyor. Aynı zamanda uyku düzensizliğini de beraberinde getirebiliyor.” 

“Ekstra yağ kullanmadan, etin kendi yağı ile pişirilmesi önemli”

Kurban etlerinin pişirilmesi hususunda da dikkat çeken önerilerde bulunan Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, “Kurban bayramında normal günlere göre çok daha fazla protein ve yağ alımı gerçekleşiyor. Pişirme yöntemindeki hatalar ise yağ alımının daha da artmasına neden oluyor. Etler hazırlanırken ekstra yağ kullanmadan, etin kendi yağı ile pişirilmesi önemli. Kavurma türü yemeklerin sebzeli hazırlanması tavsiyemiz. Etin çiğ kalmaması, yeterince piştiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Kızartma veya direkt ateşe maruz bırakarak pişirme yöntemleri kanserojen maddeler açığa çıkardığı için tehlike arz ediyor. Bunun yerine ızgara, haşlama veya yağsız tavada pişirme yöntemleri daha sağlıklı olacaktır.” şeklinde konuştu.  

 

“Tatlı tüketimine dikkat edilmeli”

 

Bayramların olmazsa olmazları arasında bulunan ziyaretlerdeki beslenmeye dair de uyarılarını sürdüren Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay, sözlerini şöyle tamamladı:

 

“Ziyaret edilen her ev bir ikramda bulunacaktır. Her gidilen yerde fazlaca yemek sindirim sistemini çok yoracak üstelik yoğun yağ barındırdığı için kalp damar sağlığına olumsuz etki gösterecektir. Bu nedenle gidilen ziyaretlerde porsiyonu küçük tutmak önemli. Tatlı tüketimini minimuma çekmek ve şeker içeren meyve suları, limonatalar, meşrubatlar, kola ve gazoz gibi gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Sindirimi kolaylaştırmak adına öğünlerden yarım saat önce 1-2 bardak su içilmesi faydalı olacaktır.” 

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:17
  1. Uzman Diyetisyen Havva Arın Erbay
  2. kurban eti

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