Uzman çağırısı herkesi korkuttu: Aman dikkat, 7.7 büyüklüğünde deprem! O illeri açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli depreme gelen iki büyük depremin etkisi ve acısı henüz geçmemişken geçtiğimiz gün Adana'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem yeniden korkuların canlanmasına neden olurken deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan tarafından deprem incelemesi sonucu aktarımları paylaşılırken olası İstanbul depremiyle ilgili de konuştu. İstanbul'da meydana gelmesi beklenen büyük deprem ve olası sonuçlarından bahseden Ercan bazı illeri önlem almaya davet etti.

O İLLERİ ÖNLEME DAVET ETTİ!

Kuzey Marmara'nın 6.4 ve 7 büyüklüğünde kırılma yaşanacağını aktaran Ercan açıklamasında Orta ve küçük depremler gelecek 4-5 yıl sürecektir. Çünkü bu gibi dört tane depremde çıkan toplam gerginlik büyüklüğü 8'dir" dedi.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunun altını çizen Ercan "Türkiye'de her 5 yılda bir büyük deprem olur. Anadolu'nun kuralıdır bu. Depremler kuzey anadolu kırığı boyunca yerleşmiş olan kentleri etkiler. Yüzde 33'ü Batı Anadolu'da yüzde 13'ü Doğu Anadolu'da oluşur" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN KONUŞTU!

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Riskli bölgeleri açıklamasında belirten Ercan o illeri önlem almaya davet ederken "Marmaris, Rodos, Bodrum arası çok etkin görünüyor. Sisam, Kuşadası bölümü şu an etkin değil. Ortaklar, Germencik arasının bir deprem üretmesini beklerim. Bunun yanında Denizli ve Sakarya Çukuru deprem bekleyen yerlerdendir" şeklinde konuştu.

Olası İstanbul depremiyle ilgili konuşan Ercan iki depremle Kuzey Marmara'nın kırılacağını ifade ederken "Ben 1999 yılından beri Marmara depremini 2045'ten önce beklemediğimi söylüyorum. Bu fikrimi hiçbir zaman da değiştirmedim. Bir tanesi Küçükçekmece önünde 6,4-6,7 büyüklüğünde, bir tanesi de Silivri önünde 7-7,2 büyüklüğünde iki depremle kuzey marmara kırılacaktır" dedi.

Parasal olarak İstanbul'da kentsel dönüşümün gerçekleşemeyeceğini söyleyen Ercan "İstanbul'un kentsel dönüşümü için 25 milyar dolar gerekiyor. Bu para yok, olmadığına göre İstanbul kentsel dönüşüme uğrayamaz" dedi.