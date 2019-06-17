0553 313 94 23

Uzm. Dr. Uçlar: "Havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzman Dr.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:00
Uzm. Dr. Uçlar: "Havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzman Dr. Erkan Uçlar, çocukları ev kazalarından korumaya yönelik, "Bebeğiniz emeklemeye başladıktan sonra merdivenlerin başına ve sonuna, riskli olan oda kapılarına engeller koyun. Yemek yerken ayakta dolaşmasına izin vermeyin, havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin" dedi.


Çocukluk çağında yaşam kayıplarının en önemli nedenleri arasında 5’inci sırada ev kazaları yer alıyor. Bunların en sık görülenleri arasında düşme, tıkanma, suda haşlanma, ateşle yanma, zehirlenme, temizlik maddelerini içme ve yeme, ilaç zehirlenmeleri ve elektrik çarpmaları yer alıyor. Ev kazalarının önlenmesinde anne, baba ve bakıcıların yeterince bilinçli olması büyük önem taşıyor.


Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Erkan Uçlar, çocukların evde yaşayabilecekleri kazalar ve korunma yolları hakkında bilgi verdi. Uçlar, ev kazalarında genellikle zeminin kaygan ve ıslak olması, yerde oyuncak ve diğer yabancı cisimlerin bulunması özellikle küçük çocukların düşmelerine zemin hazırladığını kaydetti. Pencere ve balkon kapılarının kontrolsüz bir şekilde açık tutulmasının, çocuğun yatağının çevresinde korkuluk bulunmamasının yaşamı tehdit edici kazalara yol açtığını belirten Uçlar, "Besin ve ilaç zehirlenmeleri, deterjan, kireç çözücü gibi ev kimyasallarla çocukların teması da zehirlenmelerin en önemli nedenleridir. Yaşanan kazalar sırasında panik yapılmaması çok önemlidir. Çocuğun güvenli bir şekilde kaza ortamından uzaklaştırdıktan sonra 112 gibi ilgili acil numaralar aranmalı ve profesyonel destek alınmalıdır. Acil gerekli olabilecek sağlık kuruluşu, zehir danışma merkezi, itfaiye ve güvenlikle ilgili numaraları mutlaka telefonunuzda kayıtlı bulundurulmalıdır" ifadelerinde bulundu.



"Sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin"


Ev kazalarından korunmak için 15 kural sıralayan Uzm. Dr. Uçlar, "Başta ilaçlar olmak üzere çocuğunuza zararlı olabilecek kimyasal maddeleri kapalı olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Küçük çocukları evde yalnız bırakmayın ve 12 yaşından küçük kardeşi ya da bir başka çocuğa emanet etmeyin. Evde ve arabanızda küçük bir acil yardım kiti bulundurun. Evde duman alarmı olmasını sağlayın. Özellikle eski binalardaki elektrik donanımlarının gerekli güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun. Prizlerin çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde monte edilmiş olmasına dikkat edin. Ütü, ısıtıcı, fırın, blender gibi elektrikli ev aletlerinin fişlerinin aktif kullanım dışında çekili olduğundan emin olun. Kibrit, çakmak gibi yangına yol açabilecek aparatları küçük çocuklardan uzak tutun. Çocuklarınızı kaygan ve ıslak zeminlerde yalnız bırakmayın. Elinizde sıcak bir içecek varsa ya da bununla birlikte kesinlikle çocuğunuzu kucağınıza almayın. Yiyecek ve içeceklerin sıcaklığını kontrol etmeden bebeğinize vermeyin. Halı ve kilimlerin kaymasını önlemek için, bunların altına özel kaymayı önleyen malzemeler koyun. Dış kapınızı daima kilitli tutun. Bebek veya çocuğunuzun oynadığı oyuncakların yaşına uygun olmasına dikkat edin ve bunları düzenli olarak kontrol edin. Karyolanın üzerinde cibinlik kullanılıyorsa gergin ve destekli olmasına dikkat edin. Bebeğiniz emeklemeye başladıktan sonra merdivenlerin başına ve sonuna, riskli olan oda kapılarına engeller koyun. Yemek yerken ayakta dolaşmasına izin vermeyin, havuç, ayva gibi sert yiyecekleri 3 yaşından önce eline vermeyin" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜMBİFED ‘Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’ sahiplerini buluyor
    1. TÜMBİFED ‘Akademi Kültür ve Bilim..
    2. Yabancıya konut satışında en yüksek..
    3. Diyarbakır'da rahvan at yarışları..
    4. Çankaya’da Afrika Birliği ülkeleri..
    5. Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    6. En güzel karne hediyesi sosyal..
    7. Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü olayın..
    8. Siirt’te şarampole yuvarlanan araçta 3..
    9. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi..
    10. “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit..
    11. Kazdağları’nda lavanta hasadı başladı
    12. Nijerya’da intihar saldırısı: 30 ölü
    13. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    14. Sigorta sektörü Konya'da KOBİ’lerle..
    15. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi..
    16. Eskişehir’e uyuşturucu sokmaya çalışan..
    17. Saadet'in İBB adayı Necdet..
    18. Ayvalık’ta 17 Afganistan mülteci..
    19. Yöresel kıyafetler kitre bebeklerde..
    20. Eskişehir raylı sistemler sektörü..
    21. Farklı köpek ırkları Nilüfer’de buluştu
    22. PSG'de Neymar şoku!
    23. Adıyaman’da tefecilik operasyonu
    24. Burun estetiği sonrası bunlara dikkat
    25. Türkiye'den dünyaca ünlü otomotiv..
    26. Fenerbahçeli yıldız, transferini böyle..
    27. Jandarma’dan kenevir operasyonu
    28. Trabzon polisi vızır vızır
    29. Sivas’ta hafta boyu yağışlara dikkat
    30. Süper endurocular sezonunun ilk..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!