Uzm. Dr. Ender Saraç’tan göbek eriten hurma diyeti: İştah kesiyor, herkes deneyebilir... Kritik yorum

Obezite; son yıllarda ciddi sağlık sorunlarının ana nedenlerinden biri... Vücutta özellikle göbek ve bel civarındaki yağlanma; yüksek tansiyondan şekere, kalp damar hastalıklarından karaciğer sorunlarına kadar pek çok hastalığı tetikliyor... Dolayısıyla kilo vermek isteyenler için Dr. Ender Saraç’tan özel formüller aldım... Saraç; ‘Hemen elinize bir mezura alın göbek ve bel çevrenizi göbek deliğinizin bir cm altından ölçün’ uyarısında bulundu ve şunları söyledi:

BU ÖLÇÜLERİ GEÇİYORSA...

Eğer bayansanız bel ölçünüz 88, erkek iseniz 94 cm’den daha geniş olmamalı. Eğer boyunuz çok uzun veya çok kısaysa o zaman boyun yarısı da ölçü olarak alınabilir. Eğer bu ölçüleri geçiyorsa dikkat! İnsan ölümüne en çok yol açan 22 hastalığın önünü açmış oluyorsunuz. Son dönemde çok sayıda kişi benim hurma-yoğurt diyetimle sağlıklı bir şekilde ve özellikle göbek ve belden incelerek kilo verdi. Ancak şeker hastaları, hamileler ve ciddi mide sorunu olanların bu programa uymasını önermem.

Obezite; son yıllarda ciddi sağlık sorunlarının ana nedenlerinden biri... Vücutta özellikle göbek ve bel civarındaki yağlanma; yüksek tansiyondan şekere, kalp damar hastalıklarından karaciğer sorunlarına kadar pek çok hastalığı tetikliyor... Dolayısıyla kilo vermek isteyenler için Dr. Ender Saraç’tan özel formüller aldım... Saraç; ‘Hemen elinize bir mezura alın göbek ve bel çevrenizi göbek deliğinizin bir cm altından ölçün’ uyarısında bulundu ve şunları söyledi:

İŞTE PROGRAM

Hurma diyetinde ara öğünler yok. Sadece bol ılık-sıcak su ve 3-4 fincan yeşil çay serbest. Öğünler ise şöyle;

Sabah kahvaltısı:

1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma (çok az tarçın serpilecek)

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Öğlen yemeği:

1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma (çok az tarçın serpilecek)

Akşam yemeği:

1 kase light yağsız yoğurt 7 adet hurma (çok az tarçın serpilecek)

BUNLARA DİKKAT EDİN

Hurma diyeti boyunca günde 21 adet kadar hurma tüketme hakkınız var. Bunun üstüne asla çıkmamalısınız. Diyet listesinde yer alan yoğurt, kalsiyum ve vitamin D 3 oranı yüksek bir besin olduğundan, diyet yaparken kemiklerinizi koruyup, erimesini önleyecektir. Haliyle yoğurdu sakın eksik etmeyin. Bu diyette yoğurt ve hurma dışında yemek kesinlikle yasak. Diyet sırasında 10/12 bardak su için. Şekersiz yeşil çay veya çeşitli bitki, meyve çayları da tüketebilirsiniz. Bunlar da genelde rezene, yasemin, papatya, yeşil çay, beyaz çay gibi alkali tercih edin. Gün boyu ortalama 2 lt ılık-sıcak su ve bugünkü yazıda tarifini verdiğim özellikle içmenizi önerdiğim, yağ yakımını hızlandıran acı çaydan tüketmelisiniz.

Eğer tadından veya mideye dokunduğundan dolayı içemiyorsanız o zaman 2 veya 3 fincan yeşil çay içebilirsiniz.

YAĞ YAKAN ACI ÇAY TARİFİ

Hamileler, mide sorunu yaşayanlar ve bu baharatlara alerjisi olanlar bu çayı uygulayıp içmesin. Bu çay aynı zamanda soğuk algınlığı, nezle, grip, üşüyenler ve metabolizmam yavaş diyenler için de yardımcı bir çaydır. 1 büyük bardak suyun içerisine 2 adet parmak ucu kadar taze zencefil, 1 çay kaşığı acı biber, 5-6 adet tane karabiber koyulur. Sadece 1.5-2 dakika hafifçe kaynatılır. Ateşin altı kapatıldıktan sonra içine yarım tatlı kaşığı yeşil çay katılır ve 3-4 dakika demlenmeye bırakılır.

Sonra içindeki maddeler süzülür içerisine sadece 7-8 damla limon damlatılır, şeker ve tatlandırıcı eklenmeden günde 3 büyük çay fincanı sıcak sıcak içilir. Bu çay metabolizmanın canlanmasına yağ emiliminin azalmasına ve zayıflamanıza yardımcı olur. İçtikten sonra da ağzınızda acı bir tat hissedebilirsiniz. Kışın yağlanmış ve soğuk olan bedeninizde

ısının yükseldiğini ve terlemeye başladığınızda fark edebilirsiniz. Özellikle size önerdiğim yürüyüşten 5-10 dakika önce bu sıcak ve acı çayı içerseniz ve peşine sizi terletecek kadar tempolu yürüyüşünüzü yaparsanız birkaç gün içindeki değişikliğe siz de şaşıracaksınız.

UYARILAR: Benim bu programımda hurma, yoğurt, su ve tarifini vereceğim acı çay dışında bir şey içilmemeli. Bir

haftadan fazla uygulanmamalı. Günde 45 dakika civarında yürüyüş yapılmalı.