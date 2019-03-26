Uzm. Dr. Camcı. “Mide bokotsu sonrası 30 dakikada günlük hayatınıza dönebilirsiniz”

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mehmet Camcı, mide botoksunun, sağlık sorunu oluşturacak kadar kilolu ‘morbid obez’ kişiler haricinde, kilosundan rahatsızlık duyan herkese uygulanabilecek bir yöntem olduğunu belirterek, “Mide botoksu sonrasında 30 dakikada günlük hayatınıza dönebilir ve yemek de yiyebilirsiniz” dedi.

Kilo vermek isteyenlere uygulanan mide botoksuna ilişkin açıklama yapan Mersin Ortadoğu Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Camcı, hastanede botoks ve mide botoksu operasyonlarına devam ettiklerini söyledi. Hastanede şu ana kadar 10’u aşan hastada mide botoksu uygulaması yaptıklarını; hepsinin de 6 aylık diyet programının içerisinde olduklarını ve çok iyi gittiklerini vurgulayan Camcı, “Biz hastanemizde diyetisyenimizle birlikte hastalarımızı zayıflama programına alıyoruz. 6 aylık bir program. İsterseniz botoks veya mide balonu uygulamasıyla birlikte bunu yapıyoruz.Botoks, 20 dakika süren bir işlem. Endoskopik işlemle mideye botoks uyguluyoruz. Burada amaç, iştahın azaltılması ve mide boşalımının geciktirilerek daha uzun süreli doygunluk hissinin sağlanmasıdır. İşlem sonrası ağrı veya herhangi bir rahatsızlık hissetmezsiniz. 30 dakika sonra günlük hayatınıza dönebilir ve yemek de yiyebilirsiniz” diye konuştu.

Botoks uygulamasının, sağlık sorunu oluşturacak kadar kilolu morbid obez kişiler haricinde, kilosundan rahatsızlık duyan herkese uygulanabilecek bir yöntem olduğunun altını çizen Camcı, “Ama bağırsak sağlığınızın iyi olması kilo vermenizde en önemli şeydir. Dolayısıyla mide botoksu düşünürken mutlaka doktor ve diyetisyenin oluşturduğu bir diyet programına girmeniz önerilir. Aksi takdirde tek başına mide botoksu yaptırarak zayıflamaya çalışmak, sizi büyük olasılıkla hayal kırıklığına uğratacaktır” ifadelerini kullandı.