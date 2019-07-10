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Üzeyir Çalı, Erzincanspor Kulüp başkanlığı için aday oldu

İş adamı Üzeyir Çalı, Erzincanspor kulübü başkanlığı için adaylığını açıkladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30
Üzeyir Çalı, Erzincanspor Kulüp başkanlığı için aday oldu

İş adamı Üzeyir Çalı, Erzincanspor kulübü başkanlığı için adaylığını açıkladı.


11 Temmuz 2019 tarihine ertelenen Erzincanspor’da genel kurul öncesi başkanlığa aday olan Üzeyir Çalı, Vedat Çimen Tesislerinde yapılan basın açıklamasında Erzincanspor’un başarılı olması için göreve talip olduklarını belirtti.


Kulüp Başkanı Ahmet Tanoğlu düzenlenen basın toplantısında, "3 yıldır bu görevi ifa ediyoruz. İyi niyetle bir şeyler yapmaya gayret ettik. Bir şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Erzincanspor adı yokken Refahiyespor’u alıp ismini değiştirdik. Türkiye Liglerinde de söz edilen bir takım haline geldik. Başarılı olduk mu? Daha evvel ifade ettiğim gibi bakacağınız pencereye bağlı. Hem başarılı olduk diyebiliriz hem de başarısız olduk diyebiliriz. Başarısız olduk çünkü şampiyon olamadık. Play off oynadık, playf offları kaçırdık. Ama akademili ligini kurduk. Yaklaşık 100’ün üzerinde futbolcu yetiştirdik. Bu yılda 8 tanesini A takıma monte ettik. İnşallah onlar da başarılı olurlar. Benim malum olduğu üzere hem Ticaret Odası Başkanlığım, hem Erzincanspor Başkanlığım, hem de yaklaşık 5 tane şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı var. İster istemez yorgunluk olabiliyor. Bu yorgunluktan dolayı kan değişikliğinin iyi olacağını düşündüm. Bu görevi bu yıl bir kardeşim Üzeyir’e devrediyorum. Geçen hafta olağanüstü yönetim kurulu vardı aday çıkmadı. Biz de bu kadar emeğin boşa gitmemesi için Üzeyir kardeşimize rica ettik. O da elini taşın altına koydu. Bana da bundan sonra ne görev verirlerse, Erzincanspor bir sevdadır onun için üzerime düşen ne varsa onu da yapmaya hazırım. İnşallah yeni yönetim başarılı olur ve hep beraber sevinçlerini paylaşırız." dedi.


Erzincanspor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıklayan iş adamı Üzeyir Çalı ise açıklamasında, "Zor bir göreve talip olduğumuzun bilincindeyiz. Şehrin Belediye Başkanı, şehrin Valisinden yardım alacağımızın sözünü alarak bu göreve talip olduk. Bu yüzden herkesin bize yardımcı olacağı sözünü alarak bu göreve talip olduk. Allah’ın izniyle başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu iş sadece Üzeyir Çalı, Ahmet Tanoğlu meselesi değil şehrin bütünüyle bu işin başarı getireceğine inanıyorum. Şehirdeki büyüklerimiz kardeşlerimiz yardımcı olurlarsa Erzincanspor bir yerlere gelebilir. İnşallah başarılı oluruz. Zor görev olduğunu biliyoruz. Spor camiasının ekonomik krizden geçtiğiniherkes biliyor. Geçen seneler bir futbolcunun maliyeti 200-300 iken bu sene, 150 lira 100 liraya kadar düştü. Başkanımız Ahmet Bey’e çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yönetim kurulu oluşturdu. 4 yıl beraber çalıştık. Kendinden Allah razı olsun diyorum. Yönetim kurulumuzu bu işi bilen kardeşlerimizden oluşturacağız. Herkesi çağırıyoruz. Yönetimi sporu bilen insanlarla kurup devam edeceğiz inşallah. Ben bu işi biliyorum diyen herkesi bekliyoruz. Kapımız herkese açık. Sosyal medyada eleştirmek kolay ama işin içine girince olaylar daha da farklı oluyor. Üzeyir Çalı tek başına bir şey yapamaz. Bu işte siyasiler,milletvekilleri, vali, belediye başkanı, taraftarı yani herkes yardımcı olursa başarılı oluruz. Tek başına Üzeyir Çalı bir şey yapamaz, çünkübir ekonomik krizden geçiyoruz, bütün kulüpler şu anda sıkıntı halinde,gecen sene 300 Liraya mal edilen futbolcu bu sene 100 lira 150 lira. 6-7 Milyonluk bir bütçenin içine giriyoruz. Bizler orta sınıfta insanlarız. Bu işin altına herkes elini korsa başarılı olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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