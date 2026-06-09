Trump onaylarsa dört ABD askeri infaz edilecek!

ABD Ordusu'nun, Başkan Donald Trump'ın onayı halinde dört idam mahkumu askerin infazını gerçekleştirmeye hazırlandığı ortaya çıktı

ABC News'in iç yazışmalara dayandırdığı haberine göre, ABD Ordusu, Başkan Donald Trump'ın talimat vermesi halinde idam cezasına çarptırılmış askerleri infaz etmeye hazırlanıyor. Bu gerçekleşirse, ABD ordusunda 1961'den bu yana ilk kez idam infazı uygulanmış olacak.

Trump, şiddet suçlarını caydırmak amacıyla idam cezasının daha geniş kapsamda kullanılmasını savunuyor.

ABC News'in cumartesi günü yayımladığı habere göre, "Operation Resolute Justice" (Kararlı Adalet Operasyonu) adı verilen plan şubat ayında kurum içinde dağıtıldı. Plan, ordunun, "başkanın idam cezalarını onaylamasından itibaren en geç 150 gün içinde" infazları gerçekleştirmeye hazır olmasını öngörüyor.

Hazırlıklar kapsamında infaz prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve Kansas eyaletindeki Fort Leavenworth'ta bulunan ABD Disiplin Kışlasındaki dört idam mahkûmunun, Federal Cezaevleri Bürosu ile koordinasyon halinde Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki federal infaz tesisine nakledilmesi de yer alıyor.

Ordu Sözcüsü Cynthia Smith ise söz konusu hazırlıkları küçümseyerek bunların "süregelen planlamamızın standart bir parçası" olduğunu söyledi. Smith, Trump'ın henüz bu konuda özel bir talimat vermediğini vurguladı.

Geçen eylül ayında Savunma Bakanı Pete Hegseth, Nidal Hasan'ın idam edilmesi için başkanlık onayı talep edeceğini açıklamıştı. Eski ABD Ordusu binbaşısı ve doktor olan Hasan, 2009 yılında Fort Hood üssünde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldürüp 32 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle idama mahkum edilmişti.

Ordunun idam sırasındaki diğer üç mahkumu ise Çavuş Hasan Akbar, eski ordu aşçısı Ronald Gray ve eski başçavuş Timothy Hennis. Bu isimlerin tamamı birden fazla tasarlayarak adam öldürme suçundan hüküm giydi.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde federal düzeyde 13 idam infazı gerçekleştirildi. Bu sayı, modern ABD tarihinde herhangi bir başkanlık dönemindeki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Trump, 2025 yılında yeniden göreve geldikten kısa süre sonra, selefi Joe Biden'ın 2021'de yürürlüğe koyduğu federal infaz moratoryumunu kaldırmıştı.