Üzerlerine taş parçası yağdı! Ölümden kıl payı kurtuldular
Ümraniye'de caddedeki vatandaşların ve park halindeki arabaların üzerine bir apartmandan taş parçaları düştü.19 Eylül 2018 Çarşamba 10:07
Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir apartmandan caddeye taş parçaları düştü. Taş parçaları düştüğü anda caddede olan vatandaşlar son anda kaçarak kurtuldu.
Caddede park halinde olan araçlar ise zarar gördü. Taş parçalarının düştüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üzerilerine taş parçası yağan vatandaşların korkuyla kaçtığı anlar yer alıyor.
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