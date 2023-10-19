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Siyaset Üzerinize ölü toprağı mı serpildi? Neredesiniz Rıza Türmen’ler, Ünal Çeviköz’ler!
Siyaset

Üzerinize ölü toprağı mı serpildi? Neredesiniz Rıza Türmen’ler, Ünal Çeviköz’ler!

Yeniakit Publisher
2023-10-19 10:57:00 - 2023-10-19 11:04:43
Üzerinize ölü toprağı mı serpildi? Neredesiniz Rıza Türmen’ler, Ünal Çeviköz’ler!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Neredesiniz Rıza Türmen’ler, Ünal Çeviköz’ler!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, maraz tipler söz konusu olunca mangalda kül bırakmayıp adalet timsali kesilen Ünal Çeviköz ve Rıza Türmen gibi CHP’lilerin, İsrail saldırılarıyla masum Filistinlilerin katledilmesine sessiz kalmalarını eleştirdi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

İsrail yine katliamını yaptı..

Gazze’de bir hastaneyi bombaladı.

500 sivil insanı katletti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ardından da, kısık sesle “biz yapmadık” dedi..

“Sen kimi aldatıyorsun” itirazı ile karşılaşınca..

Devam etti, “İslami Cihad vurdu” dedi..

Buna da inandıramayınca, yalanını biraz süsledi, “İslami Cihad’ın Israil’e attığı roket, erken patladı” dedi.

İsrail’de daha nice yalanlar var..

Bir bomba ile hastanede 500 kişiyi birden öldürmenin, haklılık payı olabilir mi?

Gerekçesi olabilir mi?

Savaş suçu değil mi bu?

Daha ötesi, “soykırım” değil mi bu?

Nerdesiniz monşerler..

İsim de verelim..

AİHM’de yargıçlık yapan, sonra Türkiye’ye döndüğünde CHP’den milletvekili olan Rıza Türmen neredesin?

Osman Kavala için kendinizi yırttınız..

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