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Üzerine okul kapısı devrilen Mehmet Ali kurtarılamadı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, üzerine okulun metal bahçe kapısının devrilmesi sonucu ağır yaralanan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

07 Ekim 2018 Pazar 15:15
Üzerine okul kapısı devrilen Mehmet Ali kurtarılamadı

Perşemde günü öğleden sonra Derince Denizciler Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis İlkokulu'nda meydana gelen olayda, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in tuttuğu raylı metal bahçe kapısı üzerine devrildi. Mehmet Ali İşler kapının altında kalırken, etrafta bulunanlar ve öğretmenler hemen çocuğu kapının altından çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. 3 gündür tedavi gören çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşı döktü. Baba Selahattin İşler ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 15:15
  1. Kocaeli
  2. İlkokul
  3. kaza
  4. Mehmet Ali İşler

YORUM YAZ

  • paramechparamech29 dk önce
    O kapıyı o şekilde yapan da yaptıran da zan altındadır. İşten anlamayanların yaptırdığı ve yaptığı işler neticesinde ne canlar gidiyor. Yazık ya körpecik can!
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