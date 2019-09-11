Üzerine kaynar su dökülen çocuk öldü
Niğde'nin Bor ilçesinde üzerine kaynar su dökülen Suriyeli çocuk, yaşamını yitirdi.11 Eylül 2019 Çarşamba 14:39
Kızılca köyünde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda yemek yapıldığı sırada tencereyle oynayan bir yaşındaki Nur Halef'in üzerine kaynar su döküldü.
Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Nur, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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