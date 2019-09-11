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Üzerine kaynar su dökülen çocuk öldü

Niğde'nin Bor ilçesinde üzerine kaynar su dökülen Suriyeli çocuk, yaşamını yitirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:39
Üzerine kaynar su dökülen çocuk öldü

Kızılca köyünde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda yemek yapıldığı sırada tencereyle oynayan bir yaşındaki Nur Halef'in üzerine kaynar su döküldü.

Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Nur, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:39
  1. Kızılca köyü
  2. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Jandarma
  4. Suriyeli çocuk
  5. kaynar su
  6. Niğde'nin Bor ilçesi

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