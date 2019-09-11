Üzerine kaynar su dökülen çocuk öldü Niğde'nin Bor ilçesinde üzerine kaynar su dökülen Suriyeli çocuk, yaşamını yitirdi.

Kızılca köyünde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda yemek yapıldığı sırada tencereyle oynayan bir yaşındaki Nur Halef'in üzerine kaynar su döküldü. Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Nur, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.