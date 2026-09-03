Sokak ortasında dehşet! Manevra yapan beton mikseri can aldı!
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen feci kaza mahallede büyük üzüntüye yol açtı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen feci kaza mahallede büyük üzüntüye yol açtı.
İddiaya göre, A.T. idaresindeki 42 EJR 29 plakalı beton mikseriyle sokak üzerinde ileri ve geri manevra yapıldığı sırada, aracın önünden geçmeye çalışan 70'li yaşlardaki bir vatandaş mikserin altında kaldı. Talihsiz adamı fark edemeyen sürücü dehşet saçtı.
Kazayı fark eden sürücünün ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü A.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, feci şekilde hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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