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Brezilya basını duyurdu: Kimin bu Bidon? Seçim yapacak ama...

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Brezilya basını duyurdu: Kimin bu Bidon? Seçim yapacak ama...

Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Beşikt

#1
Foto - Brezilya basını duyurdu: Kimin bu Bidon? Seçim yapacak ama...

Brezilya basınına bakılacak olursa Beşiktaş, Breno Bidon'u bitirmek için zorluyor... Ancak Bidon'un özelliklerine bakılacak olursa 2005'li Sambacı, Fenerbahçe'nin çok daha ivedilikle aradığı isim. Kalan 48 saatte neler olacak?

#2
Foto - Brezilya basını duyurdu: Kimin bu Bidon? Seçim yapacak ama...

Beşiktaş tam da Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan futbolcuların etrafından dolanıyor... Hem de elinde Orkun Kökçü ve Miretti varken. Breno Bidon'un Beşiktaş'a yazıldığı ortamda akıllara iki seçenek gelebilir: Ya Brezilya basını Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karıştırıyor ya da Beşiktaş gerçekten de gelecekte önemli bir yıldız olması beklenen Bidon'u şimdiden bağlayıp farklı şekillerde kullanmak için kolları sıvadı.

#3
Foto - Brezilya basını duyurdu: Kimin bu Bidon? Seçim yapacak ama...

CNN Brezilya'nın haberine göre Bidon'un menajerleri, oyuncularını Avrupa futbolunun yeni cazibe merkezi olan Türkiye'ye götürme fikrini olumlu karşılıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın Bidon'a önemli bir fırsat sunmasını da kaçırmak istemiyorlar. Yılın başında Corinthians'ın ilk isteği Bidon'u 30 milyon euroya satmaktı... Ancak mali dengeyi sağlamak için hızlı bir satışa duyulan ihtiyaç, kulübün daha düşük bir teklifi kabul etmesine yol açabilir. Fotospor'a göre; Muhtemel 18-20 milyon euro'luk bir teklif kabul görebilir.

#4
Foto - Brezilya basını duyurdu: Kimin bu Bidon? Seçim yapacak ama...

Sol ayağını oldukça etkili kullanan, yüksek teknik kapasiteye ve pas vizyonuna (uzun pas, derinlemesine pas) sahip modern bir merkez orta saha olan Bidon; topla dikine oynayabilme ve sahanın geneline yayılabilme yeteneğiyle öne çıkar. "Wonderkid" statüsünde gösterilen 2005'li oyuncu, sosyal medya fenomeni Maria Eduarda ile birlikte. Brezilya magazin ve spor medyasında kendisine takılan "Samba Modric'i" lakabı, genç yaşına rağmen üzerinde ciddi bir popülerlik baskısı oluşturdu. Sosyal medyada bu benzetme yüzünden yapılan mizahi edit'ler ve caps'ler sıkça trend oluyor.

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