Brezilya basını duyurdu: Kimin bu Bidon? Seçim yapacak ama...

CNN Brezilya'nın haberine göre Bidon'un menajerleri, oyuncularını Avrupa futbolunun yeni cazibe merkezi olan Türkiye'ye götürme fikrini olumlu karşılıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın Bidon'a önemli bir fırsat sunmasını da kaçırmak istemiyorlar. Yılın başında Corinthians'ın ilk isteği Bidon'u 30 milyon euroya satmaktı... Ancak mali dengeyi sağlamak için hızlı bir satışa duyulan ihtiyaç, kulübün daha düşük bir teklifi kabul etmesine yol açabilir. Fotospor'a göre; Muhtemel 18-20 milyon euro'luk bir teklif kabul görebilir.