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Yurt dışındaki FETÖ'cü hainler, Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önünde buluşarak ihanet ettikleri ülkeleri Türkiye’yi Batı'ya şikayet ettiler.

FETÖ firarisi Hakan Şükür de ihanet buluşmasına video konferansla katıldı.

Üzerinden 6 yıl geçti darbeyi kimin yaptığını öğrendin mi Hakan?

Şükür, darbeci Fetullah Gülen ve örgütünün darbe girişiminde bulunduğunu aradan geçen 6 yılda anlayamamış gibi, "15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin 500 hakim ve savcının görevden alınmasından ve yerlerine partizan hukukçuların atanmasından idrak edebiliyoruz her şeyi. Dakikasında, gecenin bir köründe daha kimin yaptığı belli olmadan yapıldı bu işlemler." dedi.

Ülkesine darbe girişimi ile ihanet eden FETÖ'cülerden Şükür, "Şu an üzerimize düşen Hakk'tan yana yer almak. Hukukun, insan haklarının ve demokratik değerlerin yanında saf tutmak." ifadelerini kullanıp, AİHM'i şöyle güzelledi: AİHM'in değerli yargıçlarından da tam olarak bunu istiyorum.