Üzerindeki yazıya dikkat! Teröristbaşı Netanyahu vinçte sallandırıldı

Gazze’de yaşanan insani krize yönelik tepkilerin büyümesiyle, Trabzon'da vatandaşlar İsrail kasabı Binyamin Netanyahu’nun maketini vinçle asarak idam edermişçesine sergiledi.

İSRAİL MEDYASINDA GÜNDEM OLDU

C14 internet sitesi, Trabzon’daki görüntüleri manşetten servis etti. Haberde, Netanyahu maketinin dev bir vinçle boynundan asıldığı ve yanına “Netanyahu’ya idam” yazılı bir pankart yerleştirildiği aktarıldı.

İsrail merkezli KANN News, “Türkiye’de Başbakan Netanyahu’nun resminin yer aldığı bir maket, Trabzon’da bir vince asıldı ve yanına ‘Netanyahu’ya idam’ yazılı bir pankart asıldı” ifadelerini kullandı.

HaOlam dergisi ise, “Türk kenti Trabzon’dan Cuma günü gelen görüntüler tüm dünyaya yayıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun maketi bir vince asılı duruyor, üzerinde ise ‘Netanyahu’ya idam’ yazısı görünüyor” yorumunu yaptı.

GAZZE KRİZİ VE TÜRKİYE TEPKİLERİ

Gazze Şeridi’nde binlerce sivilin hayatını kaybetmesi sonrası İsrail’e yönelik tepkiler Türkiye’de çığ gibi büyüdü. Trabzon’daki bu eylem, Türkiye’deki protestoların sembolü haline gelirken, uluslararası basında geniş yer buldu.