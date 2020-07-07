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Yerel

Üzen olay: Emekli emniyet müdürü, ablasını toprağa verdikten sonra hayatını kaybetti

Denizli'nin Çardak ilçesinde emekli emniyet müdürü, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ablasını toprağa verdiği gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 23:02:00 -
Üzen olay: Emekli emniyet müdürü, ablasını toprağa verdikten sonra hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Denizli'nin Çardak ilçesi Beylerli Mahallesi'nde oturan Müşerref Güller (83), 4 Temmuz Cumartesi günü kalp krizi sonucu vefat etti.

Ablasını pazar günü Beylerli Mezarlığı'nda toprağa veren emekli emniyet müdürü Hasan Çetin (75), aynı gün akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.

Ambulansla Çardak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cenazesi, dün kılınan namazın ardından Beylerli Mezarlığı'nda ablasının mezarı yanında toprağa verildi.

Hasan Çetin'in, ablasının ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ablam bugün hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Acısı çok büyük, yalnız kaldım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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