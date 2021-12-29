Uzaylılar gelmeyince kendi UFO'larını yapacaklar: Ay' görev yapacak 'uçan daire' tasarlandı

MIT'den araştırmacılar, Ay'ın yüzeyinde ve asteroitler gibi diğer havasız gök cisimleri yüzeylerinde kullanılabilecek hafif, uçan daire tarzı bir uzay aracı tasarımı yaptı. Uçan dairenin, Güneş'e ve çevresindeki plazmaya doğrudan maruz kalma nedeniyle oluşan elektrik alanından güç alması planlanıyor.

Hem aracı şarj etmek hem de doğal yüzey yükünü artırmak için küçük iyon ışınları kullanılacak ve yerçekimine karşı koyacak.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) uzay mühendisi Paulo Lozano , "Yükselen bir gezici ile tekerlekler veya hareketli parçalar hakkında endişelenmenize gerek yok. Bir asteroidin arazisi tamamen engebeli olabilir. Gezicinizi havada tutmak için kontrollü bir mekanizmanız olduğu sürece, asteroidi fiziksel olarak atlatmak zorunda kalmadan çok zorlu, keşfedilmemiş arazilerin üzerinden geçebilirsiniz" dedi.

MIT'den NASA Uzay Teknolojisi Araştırma Görevlisi Oliver Jia-Richards , "Bunu, Japon uzay ajansı tarafından başlatılan Hayabusa misyonları gibi kullanmayı düşünüyoruz. Bu uzay aracı küçük bir asteroitin etrafında çalıştı ve yüzeyine küçük geziciler yerleştirdi. Benzer şekilde, gelecekteki bir görevde Ay'ın yüzeyini ve diğer asteroitleri keşfetmek için küçük uçan geziciler gönderebileceğini düşünüyoruz."dedi.