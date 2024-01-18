Uzayda yemek bir başkadır: İşte Alper Gezeravcı'nın menüsü

Türk vatandaşı ilk astronot Alper Gezeravcı'nın katılacağı tarihi Axiom-3 uzay misyonu, önceki plana göre ertelendi.

18 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan fırlatma, hava şartlarındaki zorluklar nedeniyle ertelendi ve yeni hedef 19 Ocak olarak belirlendi.

Bu süre zarfında fırlatma öncesi teknik kontrollerin titizlikle tamamlanacağı belirtilirken, bu gecikme nedeniyle heyecan dorukta.

Yeni Şafak'tan Lokman Özdemir'in haberine göre; SpaceX'in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek olan fırlatmada Alper Gezeravcı'nın yanı sıra Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt gibi deneyimli astronotlar da yer alacak.

Türk bilim insanı Alper Gezeravcı, bu uzay misyonunda 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak, bilimsel deneylere katılacak ve uzaydaki yaşam koşullarını deneyimleyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatmanın ertelenmesi hakkında yaptığı açıklamada, teknik kontrollerin titizlikle yapılacağını ve Alper Gezeravcı'nın tarihi misyonunu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla bekleyeceklerini belirtti.

Uzaya çıkacak olan Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuyla ilgili pek çok detay merak ediliyor.

Astronotlar ne yiyecek?

Bu detaylardan biri de 4 kişilik ekibin 15 günlük uzay yolculuğu boyunca ne yiyeceği.Yer çekimi olmadığı için yiyecekler önceden kuru bir şekilde gönderilecek ve uzayda hazırlanacak.

200'e yakın farklı yemek ve içecek seçeneği arasında et haşlaması, pilav, buğulama gibi çeşitlilik bulunuyor.

Astronot ekibi, uzayda bu özel yiyecekleri tüketerek uzaydaki yaşam koşullarını deneyimleyecek.

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