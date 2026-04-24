  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Miçotakis AB’den askeri koruma dileniyor Türkiye korkusu sardı Azerbaycan, Erivan'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı Bayrak tepkisi Sirtakiye alkış, mehtere sırt: İşte CHP Şirkete kayyım atanmıştı: 152 milyonluk lüks yata el konuldu Masumları infaz edip ateşe veriyordu! Cani Şebbiha Şara’nın eline düştü CHP'li Manavgat Belediyesi'nde skandal görüntüler: Çuvallarla para trafiği kamerada! Beceriksiz CHP’li İBB yine vatandaşı mağdur etti Tramvayı bakımsızlık halkı ilgisizlik bıktırdı Rüzgar enerjisi yükselişte: Türkiye’de yeni dönem başlıyor Mini’ci seküler yobazlar kudurdu! Doğrular can yakınca saldırı başladı 11 yıllık firar işçi servisinde son buldu: 9 estetikli yüzü polisi görünce düştü!
Teknoloji Uzayda tarihi keşif: Çin, Ay minerallerine iki yenisini ekledi
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çin’in “Çang’ı-5” göreviyle Ay’dan getirilen örneklerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineralin keşfi, uzay araştırmalarında önemli bir bilimsel dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Global Times'ın haberine göre, minerallerin keşfi, Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde duyuruldu.

"Çang'ı-5" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine "magneziyoçangızit-(Y)" ve "çangızit-(Ce)" adları verildi.

Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı.

BUGÜNE DEK AY'DA KEŞFEDİLEN MİNERAL SAYISI 8'E ÇIKTI

İki mineral, Çin'in Ay'dan topladığı kaya ve toprak numunelerinde keşfettiği ikinci ve üçüncü mineraller oldu. Çinli bilim insanları, daha önce Eylül 2022'de Ay numunelerinde "çangızit-(Y)" adını verdikleri fosfat mineralini keşfettiklerini bildirmişti.

Yeni keşiflerle, bugüne dek Ay'da keşfedilen mineral sayısı 8'e çıktı. Çin'den önce Rusya ve ABD, Ay yüzeyinden kaya ve toprak numuneleri toplayarak mineral keşiflerine öncülük etmişti.

Çin, Ay yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplamayı amaçlayan ilk keşif aracı Çang'ı-5'i Kasım 2020'de Ay'a göndermiş, araç topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23