Uzayda mahsur kalan astronotlar… NASA’dan yeni kurtarma planı!

NASA geçen hafta yaptığı açıklamada, astronotların SpaceX'in aracıyla geri dönmesine karar verdiğini duyurmuştu.

Wilmore ve Williams, yeryüzüne Şubat 2025'te dönecek

Elon Musk'a ait şirketin Dragon aracı en erken 24 Eylül'de iki astronotu UUİ'ye götürecek ve 6 ayın sonundaki görev değişiminde diğer iki astronotla birlikte geri dönecekler. Wilmore ve Williams, yeryüzüne Şubat 2025'te dönmüş olacak.

NASA, Starliner'ın hâlâ güvenli olmadığı gerekçesiyle aldığı karar nedeniyle normalde eylülde istasyona gidecek iki astronotu bu görevden çıkardı.

NASA'dan Nick Hague ve Roskosmos'tan Aleksandr Gorbunov, UUİ'deki çalışmaları yürütmek üzere Wilmore ve Williams'ın yanı sıra Don Pettit, Aleksey Ovchinin ve Ivan Vagner'e katılıcak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi dün yaptığı açıklamada, NASA ekibinden Zena Cardman ve Stephanie Wilson'ın çıkarıldığını ve ilerideki görevlere katılabileceklerini duyurdu.

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi Baş Astronotu Joe Acaba "Daha önce çeşitli nedenlerle mürettebatı değiştirsek de bu uçuş için mürettebatı küçültmek, 4 kişilik bir ekip olarak eğitildiği göz önüne alınınca ayarlanması zor bir karardı" diyerek şunları ekledi; “Görev eğitimi boyunca mükemmel performans gösteren tüm mürettebatımıza güvenim tam. Zena ve Stephanie fırlatma öncesinde ekip arkadaşlarına yardım etmeyi sürdürerek profesyonel bir astronot olmanın ne anlama geldiğini gösteriyor.”

NASA ayrıca perşembe günü yaptığı açıklamada, Starliner'ın boş halde geri döneceğini de duyurmuştu.

SpaceX aracının UUİ'ye yanaşması için Starliner'ın park yerinden çıkması gerekiyor. Bu nedenle Boeing kapsülünün 24 Eylül'den önce geri dönmesi bekleniyordu.

NASA'nın açıklamasına göre 12 haftadır uzayda olan Starliner, en erken 6 Eylül'de UUİ'den ayrılarak ertesi günün ilk saatlerinde New Mexico'ya iniş yapacak.