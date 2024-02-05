Uzayda en fazla kalan insan: onun için sarsıcı olay! 'Çocuklarım babasız büyüdü! İşte verdiği cevaplar

Rus kozmonot, görüntülü aramalar ve mesajlaşma sayesinde ailesiyle iletişim halinde kalabildiğini, ancak geri döndüğünde hayatın ne kadar büyük bir kısmını kaçırdığını fark ettiğini söyledi.

Rus kozmonot Oleg Kononenko, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 878 günden fazla kalarak bir insanın uzayda geçirdiği en uzun süreye ilişkin yeni bir rekor kırdı.59 yaşındaki pilot, Pazar günü GMT saatiyle 08:30 sularında, daha önce Rus Gennady Padalka tarafından 2017 yılına kadar gerçekleştirdiği beş uzay görevi sırasında kırılan 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniyelik rekoru geride bıraktı.Kononenko Rus devlet haber ajansı Tass'a verdiği demeçte, "Tüm başarılarımla gurur duyuyorum, ancak en çok uzayda toplam insan kalış süresi rekorunun hala bir Rus kozmonota ait olmasından gurur duyuyorum" dedi."Uzaya en sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum, rekor kırmak için değil. Çocukluğumdan beri kozmonot olmayı hayal ettim ve bunu arzuladım. Bu ilgi beni uçmaya devam etmek için motive ediyor" dedi.

ÇOCUKLARIM BABASIZ BÜYÜDÜ"

Bay Kononenko Tass'a verdiği demeçte "Ancak eve döndüğümde farkına varıyorum ki yokluğumda geçen yüzlerce gün boyunca çocuklar babasız büyüyor.... bu kez kimse bana geri dönmeyecek" dedi.Şu anki yolculuğu 15 Eylül 2023'te Nasa astronotu Loral O'Hara ve Rus kozmonot Nikolai Chub ile birlikte ISS'ye fırlatılmasıyla başladı.

UUİ, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden sonra Rusya'nın ABD ile hala işbirliği yaptığı birkaç alandan biri

Geçtiğimiz yıl Roscosmos, Nasa'nın yörüngedeki laboratuarı 2030 yılına kadar işlevsel tutacağını açıklamasının ardından ISS'ye desteğini en az 2028 yılına kadar uzatacağını ima etti.

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