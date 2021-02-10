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Gündem Uzaya Türkiye’den kim gidecek? Uzaya gidecek kişi kim?
Gündem

Uzaya Türkiye’den kim gidecek? Uzaya gidecek kişi kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir Türk vatandaşını uzaya gönderileceğinin müjdesini vermesinden sonra, Uzaya Türkiye’den kim gidecek? Uzaya gidecek kişi kim? Uzaya Türk vatandaşı ne zaman gidecek? soruları merak edilmeye başlandı. Peki Uzaya gideceke Türk kim olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 10:40:00 - 2021-02-10 10:41:23
Uzaya Türkiye’den kim gidecek? Uzaya gidecek kişi kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Uzay Programı"nın tanıtım toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz. 2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10'uncu ve son hedefin, bir Türk vatandaşını uzaya göndermek olduğunu duyurarak, "Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda halen bu hayalini sürdürenler var. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır. Bak, Pelin Çift diyor ki 'ben adayım.'" dedi. "Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi, turistik gezi olarak değil, gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu olarak tasarlıyoruz" diyen Erdoğan, uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişinin gönüllüler arasından seçilerek, gerekli eğitimleri almasını sağlayacaklarını ve uzaya göndereceklerini belirtti.

Uzaya Türkiye’den kim gidecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye Uzay Ajansı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Varank şu ifadelere yer verdi: Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı. Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız. Milli Uzay Programı) Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor. En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor.

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