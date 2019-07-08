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Uzaya çıkmaya hak kazanan ‘Uzay Çocuk’ kazada öldü!

2013'de ABD'de uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini, 75 ülkeden bir milyon rakibini geride bırakarak kazanan Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu Mandla Maseko, motosiklet kazasında öldü.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:02
Uzaya çıkmaya hak kazanan ‘Uzay Çocuk’ kazada öldü!

Uzaya çıkma şansını yakalayan ilk siyahi Afrikalı Mandla Maseko, hayalini gerçekleştiremeden motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

‘Uzay Çocuğu’

BBC'nin ailenin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 2013'de ABD'de uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini, 75 ülkeden bir milyon rakibini geride bırakarak kazanan Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu Mandla Maseko, hafta sonu geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

"Afronot" ve "Uzay Çocuğu" lakaplarıyla tanınan 30 yaşındaki Maseko, Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nde, bir saatlik yörünge altı uçuşuna hazırlık için bir hafta geçirmişti. Uçuşun aslen 2015 yılında Lynx Mark aracıyla yapılması planlanıyordu.

Pretoria yakınında Soshanguve'de bir hademe ile oto tamircisinin çocuğu olarak dünyaya gelen Maseko, Afrika'nın gençlerine ilham verecek ve nereden gelirlerse gelsinler her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak için bir şey yapmak istediğini dile getiriyordu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:02
  1. BBC
  2. Afronot
  3. Uzay Çocuğu
  4. Güney Afrika Hava Kuvvetleri
  5. Mandla Maseko

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