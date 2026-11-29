Saat mağazalarının vitrinlerinden reklam afişlerine, internet sitelerinden televizyon reklamlarına kadar hemen her yerde karşımıza çıkan 10.10 ayarı, tesadüfi bir tercih değil.

Üstelik saat üreticileri geçmişte çok farklı bir yöntemi kullanıyordu.

1920'Lİ YILLARDA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Sinirbilimciler Stephen Macknik, Leandro Di Stasi ve Susana Martinez-Conde, 2016 yılında yayımladıkları makalede bu ilginç reklam geleneğinin geçmişini araştırdı.

1920'li yıllara kadar saat reklamlarında ağırlıklı olarak 08.20 ayarı kullanılıyordu. Amerikan saat üreticisi Hamilton Watch Company, 10.10 uygulamasını benimseyen ilk şirketlerden biri oldu.

SAATİN GÜLÜMSEMESİNİ Mİ İSTEDİLER?

Yaygın bir görüşe göre saat üreticileri, 08.20 konumundaki akrep ve yelkovanın oluşturduğu somurtkan yüz görüntüsünü ortadan kaldırmak istedi.

Akrep ve yelkovanın 10.10 konumuna getirilmesiyle saatin gülümseyen bir insan yüzünü andırdığı düşünülüyordu.

Ancak bilim insanlarının bu konuda farklı bir açıklaması var.

ÜNLÜ RESSAM SAAT ÜRETİCİLERİNDEN ÖNCE KEŞFETMİŞ

Ünlü ressam Marc Chagall'ın 1914 yılından itibaren saat temalı eserlerinde 10.10 konumunu tercih etmesi de araştırmacıların dikkatini çekti.

Bu ayrıntı, söz konusu görsel tercihin saat reklamlarından önce sanat dünyasında da kullanıldığını ortaya koyuyor.

İŞİN SIRRI İNSAN BEYNİNDE OLABİLİR

Araştırmacılara göre insan beyni, yatay ve dikey çizgileri eğik çizgilere kıyasla daha kolay algılıyor.

Akrep ve yelkovanın eğik konumda bulunması ise görsel algılama sürecini farklılaştırıyor. Bilim insanları, bu durumun insanların dikkatini saate yöneltmesinde etkili olabileceğini değerlendiriyor.

Reklamcıların yaklaşık bir asırdır insan beyninin bu özelliğinden yararlanıyor olabileceği belirtiliyor.

ATOM BOMBASI VE SUİKAST İDDİALARI

Saatlerin 10.10'a ayarlanmasıyla ilgili yıllardır çeşitli şehir efsaneleri de anlatılıyor.

Bu saatin tarihi suikastlara veya Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombalarının atıldığı anlara işaret ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Yaklaşık 100 yıldır devam eden bu reklam geleneğinin arkasında görsel algı ve pazarlama tercihlerinin bulunduğu düşünülüyor.