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Uzamayan bamya tarifi ve püf noktaları

Bamyayı birçok kişi sevmiyor. Bunun sebebi, sakız gibi uzayan kıvamı... Peki tam kıvamında ve lezzetinde bir bamya yemeği yapmanın püf noktalarını öğrendikten sonrada, bamyadan uzak durabilecek misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 14:48
Uzamayan bamya tarifi ve püf noktaları

Bamya, besleyiciliği çok yüksek olan ve beden sağlığını koruyan bir sebze. Belli kesimlerde sıklıkla tüketilir. Fakat bazı insanlar kesin bir yargıyla, yemek istemezler. Bunun sebebi kıvamı olabilir. 

Bamya yemeğini yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Bu noktalara dikkat ettiğiniz sürece, uzamayan bir bamya yapmanız mmkün.

 

  • 600 gram bamya
  • 1 adet soğan
  • 3 adet domates
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • yarım limonun suyu
  • tuz, pulbiber
  • 2 su bardağı su

Öncelikle bamyaların başını sivri olacak şekilde soyun. Bu, uzamaması için ilk kuraldır. Bamyayı düz şekilde tutun, bıçağı tam düz olmayacak şekilde yukarı bakar vaziyette tutun ve başını oval şekilde kenarlardan, tıraşlar gibi kesin. Bütün bamyalar için aynı işlemi gerçekleştirin.

Soğanı küp küp kesip, yağ içerisinde pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine domates ve biber salçasını ilave edin. Bir süre karıştırdıktan sonra, içerisine domatesi ilave edin. 

Domatesler erimeye başladığı anda, içerisine bamyayı ilave edin ve orta ateşte, kapağı kapalı vaziyette bir süre pişirin.

İçerisine limon suyunu, baharatlarını ve suyu ilave edip, bir kere karıştırın. Bir diğer kuralda, bamyayı az karıştırmanız gerekitiğidir. Bamyayı totalde, 2 ya da 3 kez karıştırmış olmanız yetecektir. 

Bamyaların pişmiş olduğundan emin olduğunuzda, bir süre dinlendirin ve servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:48
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