Bamya yaparken nelere dikkat etmeli? Bamyanın faydası ve zararları nelerdir?

Bamya, yavaş yavaş tezgahlara gelmeye başladı. Günlük vitamin ve mineral ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan bamya, folik asit açısından da oldukça zengindir. Üstelik içerdiği şeker, eser miktarda olmasına rağmen verdiği enerji bir hayli fazla.

bamyanın faydaları

Sinir sistemini gevşetir ve rahatlatır.

K vitamini açısından zengindir ve kemiklere destek olur.

Bağışıklık sistemine destek verir.

İçerdiği lif sayesinde kalp ve sindirim sistemini rahatlatır.

Tokluk hissi sayesinde kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.

Böbrekleri rahatlatıcı bir etkisi vardır.

Özellikle kıvırcık ve cansız saçlar için ekstra bir etkiye sahiptir.

Antioksidan etkisi vardır.

Kolesterolü dengeler

Kabızlığı önler

Cildin parlamasını sağlar

Bamya yemeği yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Bamya çok narin bir sebze olduğu ve bileşenleri sebebiyle, yapılırken totalde iki, en fazla üç kere karıştırılmalıdır. Diğer tencere yemekleri gibi devamlı karıştırılması tadını, kıvamı ve içeriğini değiştirecektir.

Salatası için çiğ ya da haşlayarak -yine çok karıştırmadan- kullanabilirsiniz. Çok farklı bir lezzet meydana gelecektir.

Kızartması içinde su içinde fazla bekletmeden, durulayarak kızartın.

Bamyanın zararları nelerdir?

Bilinen ve kanıtlanmış bir zararı bulunmayan bamyanın fazla tüketimi sadece alerji yapabilir. Bu kadar yararlı bir bitkiyi tüketmek için başka bir sebep daha..

Zamanı da gelmişken mutlaka bamyaya bir şans vermelisiniz.