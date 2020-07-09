Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulması Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Okulların açılacağı tarih hakkında konuşan Bakan Selçuk, “Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık" dedi.

Bakan Ziya Selçuk ayrıca özel okulların uzaktan eğitim dönemiyle ilgili ücret iadesi yapıp yapmayacağına yönelik de konuştu.

Uzaktan eğitimde özel okullar para iadesi yapacak mı?

Bakan Selçuk, “Ticaret hukuku ile ilgili durumlara biz müdahil olamayız. Bu doğru değil. Bu konulara karşı zamanı geldiğinde tedbirleri oluşturmak gerek. Derneklerle istişare içindeyiz. Türkiye'deki özel okul temsilcilerinin tamamı ile görüşmeler yapıyoruz. O, o zamanın sorusu” dedi.