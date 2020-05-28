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Eğitim

Uzaktan eğitimde başarılı

Maltepe Üniversitesi’nde lisans düzeyinde uzaktan öğretim ile 2 bin 532, canlı sınıf uygulaması ile 2 bin 110 ders gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:28:00 - 2020-05-28 12:29:27
Uzaktan eğitimde başarılı

Maltepe Üniversitesi yüksek lisans programlarının uzaktan eğitiminde de önemli bir başarı gösterdi, tüm vakıf üniversiteleri içerisinde ilk 10’da yer aldı.

Maltepe Üniversitesi’nin diğer bazı istatistiksel sonuçları şöyle:

l Uzaktan eğitime erişen kullanıcı sayısı 10 bin 410’a ulaştı.

l Siteme günlük erişim sayısı 20 bin kullanıcıyı geçiyor.

l Kayıtlı dersleri görüntüleme sayısı 40 bini aşıyor.

l Sisteme 60 bini aşkın dosya ve öğretim materyali yüklenmiş durumda.

l Sisteme yüklenen ödev sayısı 15 bini aştı.

l Kültürel etkinliklere de ara verilmiyor, yüze yakın etkinlik çevrimiçi olarak yapıldı.

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