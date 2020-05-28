Uzaktan eğitimde başarılı
Maltepe Üniversitesi’nde lisans düzeyinde uzaktan öğretim ile 2 bin 532, canlı sınıf uygulaması ile 2 bin 110 ders gerçekleştirildi.
Maltepe Üniversitesi yüksek lisans programlarının uzaktan eğitiminde de önemli bir başarı gösterdi, tüm vakıf üniversiteleri içerisinde ilk 10’da yer aldı.
Maltepe Üniversitesi’nin diğer bazı istatistiksel sonuçları şöyle:
l Uzaktan eğitime erişen kullanıcı sayısı 10 bin 410’a ulaştı.
l Siteme günlük erişim sayısı 20 bin kullanıcıyı geçiyor.
l Kayıtlı dersleri görüntüleme sayısı 40 bini aşıyor.
l Sisteme 60 bini aşkın dosya ve öğretim materyali yüklenmiş durumda.
l Sisteme yüklenen ödev sayısı 15 bini aştı.
l Kültürel etkinliklere de ara verilmiyor, yüze yakın etkinlik çevrimiçi olarak yapıldı.