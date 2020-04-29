Uzaktan eğitim uzatıldı mı? Uzaktan eğitim ne zamana kadar uzatıldı?
Uzaktan eğitim uzatıldı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimin ne kadar süreceği merak ediliyor. Milyonlarca kişi “Okullar ne zaman açılacak?” , “Okullar ayın kaçında açılacak?” , “Mayıs ayında okullar açılacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Uzaktan eğitim ne zamana kadar uzatıldı?” sorusunun cevabı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte, detaylar,
Uzaktan eğitim uzatıldı mı? Uzaktan eğitim ne zamana kadar uzatıldı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “ Uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar devam etmesi kararlaştırıldı” dedi.