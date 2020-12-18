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Eğitim Uzaktan eğitim ne zamana kadar yapılacak? Okullar açılacak mı?
Eğitim

Uzaktan eğitim ne zamana kadar yapılacak? Okullar açılacak mı?

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan eğitime ilişkin önemli açıklama geldi. Ara tatil sonrası yüz yüze eğitime 4 Ocak’a kadar ara verilmişti. Milyonlarca öğrenci TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitime devam ediyordu. MEB okulları açılışana ilişin açıklama yaptı. Peki Uzaktan eğitim ne zamana kadar yapılacak? Okullar açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:31:00 -
Uzaktan eğitim ne zamana kadar yapılacak? Okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Sınavlar yapılacak mı?

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

 

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