Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek? Okullar ne zaman açılacak?

Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eğitimde alınan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

Bakan Selçuk, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda okullara verilen aranın 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Yapılan mücadele çerçevesinde alınan kararları sizinle paylaşıyoruz. Salgının başladığı tarihten itibaren hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da yaşıyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiyeler ve bizim de aldığımız karar doğrultusunda; 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime devam etme kararı aldık." dedi.

Eğitime yeni bir zaman kazandırdıklarını belirten Selçuk, "13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk." dedi.

Bakan Selçuk, not ortalamaları ne olursa olsun tüm öğrencilerin, bir üst sınıfa geçeceğini söyledi.

İlk dönemdeki notların geçerli olacağını belirten Milli Eğitim Bakanı, zayıfı olan öğrencilerin sorumlu olarak üst sınıfa geçeceğini dile getirdi.