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Eğitim Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?
Eğitim

Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Sağlından sonra uzaktan eğitim bitecek mi? Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle tanıştı. 15 Şubat ve 2 Mart'ta kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler uzaktan eğitimin ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 08:24:00 -
Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

2020 yılının mart ayında ülkemizde ilk koronavirüs vakası tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim süreci başladı. Son olarak ilkokul, 8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Peki, uzaktan eğitim ne zaman sona erecek?

Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sabah’a konuştu. Bakan Ziya Selçuk, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" dedi.

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