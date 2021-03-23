2020 yılının mart ayında ülkemizde ilk koronavirüs vakası tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim süreci başladı. Son olarak ilkokul, 8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Peki, uzaktan eğitim ne zaman sona erecek?

Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sabah’a konuştu. Bakan Ziya Selçuk, "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" dedi.