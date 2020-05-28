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Eğitim

Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? TRT EBA TV dersleri ne zamana kadar devam edecek?

Uzaktan eğitimlerin ve okulların açılış tarihlerinin merakla beklendiği bu dönemde, velilerin aklındaki sorulara ilişkin açıklamada bulunan Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin bitiş tarihini açıkladı. EBA TV dersleri ne zaman bitecek? Uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:21:00 -
Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? TRT EBA TV dersleri ne zamana kadar devam edecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda, velilerin merakla beklediği soruların cevaplarını açıkladı.

Selçuk; "Velilerimizden ricam 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı 'sıkıldı' diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki" dedi.

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