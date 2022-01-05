Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
Uzaktan eğitim olacak mı okullar kapanacak mı? Koronavirüs salgınında vakalar hızla artmaya başladı. Omicron varyantının etkisiyle vakaların arttığı İstanbul’da ise vakaların yarısından fazlasının yeni varyant olduğu belirtildi. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Kaçıncı sınıflar uzaktan eğitime geçecek?
4 Ocak Salı akşamı 54 bin 724 vaka açıklandı. Bu durumun ardından pek çok kişi okulların durumunu araştırmaya başladı. Peki, uzaktan eğitime geçilecek mi?
Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
Koronavirüs vakaları 50 binin üzerine çıktı. Bu durum ise “Acaba uzaktan eğitim başlayacak mı?” sorusunu akıllara getirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Omicron hızla yayılıyor ancak okullarımızda önlemleri değiştireceğimiz bir alarm durumu söz konusu değil” dedi.