Uzaktan eğitim döneminde veli toplantısı da online yapılıyor

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında veli toplantılarını online olarak düzenliyor.



İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle kurdukları sistemle eğitim hayatını online olarak sürdürdüklerini söyledi.



Öğrencilerin koronavirüs sürecinde eğitimlerinden geri kalmamaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Toros, "BigBlueButton (BBB) isimli uzaktan eğitim konusunda kendini kanıtlamış sistemi geliştirerek online derslere uygun hale getirdik. Online sınıf ortamı yaptık ve kesintisiz ve kaliteli çevrim içi etkileşimli öğrenim ortamı oluşturduk." diye konuştu.



Toros, online eğitimin öğrenciler üzerinde çok faydalı olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Kurduğumuz sistemle etkileşimli uzaktan eğitimle öğrencilerimizin yüzde 100'ü derslere katılım sağladı. Bunun yanında online sistemi velilerle iletişime geçmek için de kullanmaya başladık. Koronavirüs salgını nedeniyle okulda veli toplantısı yapamıyoruz. Biz de velilerle daha sık görüşmek ve öğrenciler hakkında bilgi verebilmek için veli toplantısını online yapmaya başladık. Veli toplantılarını her çarşamba akşamı yapıyor, İTÜ MTAL'in kendi uzaktan eğitim sistemi ile etkileşimli ve düzenli ulaşıyoruz. Toplantılarda velilere eğitim süreci dahil öğrencilerin evde geçirdiği süreyi nasıl değerlendirmesi gerektiği konusunda bilgilerde veriyoruz. Online veli toplantıları oldukça verimli oldu."



Koronavirüs döneminde hazırlanan gerçekçi programların evde uygulanmasının çok önemli olduğunun altını çizen Toros, "Bize düşen bütün görevleri hassasiyetle yürütmeye çalışıyoruz. Velilerimizden bu süreci iyi takip etmelerini istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın evde zamanı uyguladığımız programa uygun geçirmeleri ve ailelerin de bunu kontrol etmeleri önemli." ifadelerini kullandı.

- "Online veli toplantıları verimli geçiyor"

Okulun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Gülnihal Kaçıra Çapacıoğlu ise okul ile ailenin toplumun en önemli kurumları olduğunu belirterek, bu iki kurumun ortak paydasının çocuk olduğunu söyledi.



Çapacıoğlu, çocukların daha sağlıklı, mutlu, topluma faydalı bireyler olmaları için okul ile ailenin iletişim halinde olup iş birliği yapması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Okul ile aile ilişkisi içerisinde her iki taraf da birbirlerini anlayabilmeli ve güvenmelidir. Çünkü çocuk için olumlu sonuçların ortaya çıkmasında temel faktörlerden biri bu iş birliğinin sağlanmasıdır. Velilerimizle koronavirüs sürecinde arayı açmadık. Çocuklarla eğitim hayatına online devam ederken velilerle de online her hafta toplantı yapıyoruz. Koronavirüs salgını döneminde online veli toplantıları verimli geçiyor. Ailelere psikolojik destek de veriyoruz. Biz her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılması, okul ve ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.



Online toplantılara katılan veli Türkan Akman da koronavirüs döneminde İTÜ MTAL'in eğitim ve öğretimde gösterdiği gayreti takdir ettiklerini ifade ederek, "Okulun düzenli olarak yaptığı bu toplantılar çok verimli oluyor. Çocuklarımız online olarak eğitimlerine devam ederken, biz de bilgilendiriliyoruz." dedi.