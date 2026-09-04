Uzaklaştırma kararı alınan koca pikniği bastı! Kızının yanında karısını 11 yerinden bıçaklayıp kaçtı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli'de boşanma aşamasındaki kadın, kızıyla piknik yaptığı sırada uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaraladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı'nda dün F.D. (48), kızı ve yakınlarıyla piknik yaptığı sırada boşanma aşamasındaki kocası A.D. yanlarına geldi.
Çift arasında, uzaklaştırma kararı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine A.D., bıçakla eşine saldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden 11 bıçak darbesi alan F.D. kanlar içerisinde yere yığılırken, A.D. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan A.D.'nin yakalanması için çalışması sürüyor.