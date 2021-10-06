Uzakdoğu’da gerginlik tırmanırken ABD ve Çin arasında üst düzey temas
Çin ve Tayvan arasında gerginlik hızla tırmanırken, Tayvan’ın müttefiki ABD ile Çin arasında üst düzey bir temas gerçekleşeceği açıklandı.
yeniakit.com.tr
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi’nin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsviçre’de görüşeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying bugün yaptığı açıklamada, Çin ve ABD devlet başkanları arasında 10 Eylül’de varılan görüş birlikleri gereğince, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi’nin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsviçre’nin Zurich kentinde bir araya geleceğini, iki tarafın Çin-ABD ikili ilişkileri ve ilgili konularda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.