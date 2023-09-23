Uzak ülkelerle yakın temas! Türk ticaretinin yeni rotası belli oldu!

Ticaret Bakanlığı, küresel ekonomi ve dış ticaretin içinde bulunduğu konjonktürü göz önünde bulundurarak, ihraç ürünlerini dünyanın en uzak noktasına ulaştırmak ve Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirilmesi ile yeni pazarlara ulaşmak, aynı zamanda mevcut pazarlardaki konumu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaç ve taleplerine cevap olacak çalışmalara hız verecek.

Küresel adımlar atılacak

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, "Küresel olarak yaşanan son gelişmeler doğrultusunda, ülkemiz ekonomimizin ve ihracatımızın son 20 yılda geldiği nokta itibarı ile artık geleneksel pazarların ötesine geçmemizin gerekli olduğunun bilincinde olarak ihracat menzilimizi daha uzağa taşımak, ufkumuzu daha da ilerilere götürmek için kıymetli ihracatçılarımız için bir rehber vazifesi görecek stratejilerin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlamaktadır" denildi.

18 ülkeye ticari açılım

Açıklamada şunlara vurgu yapıldı: "Uzak Ülkeler Stratejisi” ile birlikte ülkemizin kuzey-güney ve doğu-batı eksenindeki avantajlı konumundan faydalanarak, 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan, ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik ihracatımızı 4 katına çıkararak 80 milyar dolar üzerine yükseltilmesini, bu ülkelerin ithalatından aldığımız toplam payı %1’e çıkararak ülkemizin ortalama ihracat menzilinin dünya ortalaması olan 4.744 km’ye yükseltilmesi hedeflenmektedir"

“İslam ülkeleri ihracat geliştirme stratejisi”

"Son dönemde içinde bulunduğumuz siyasal konjonktürle beraber başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere İslam ülkeleri ile ülkemiz ticari ve ekonomik ilişkileri açısından önemli gelişmeler kaydedilmektedir." denilen açıklamada, "Bu gelişmeler doğrultusunda, İslam ülkelerinin ekonomik ve ticari anlamda artan önemi ile birlikte “İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Strateji”si hayata geçirilmiştir. Bu strateji ile İslam ülkelerinin ihracatımızdaki %26’lık payının 2028 yılında %30’a yükselmesi hedeflenmektedir" görüşüne yer verildi.

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